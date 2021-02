Teureres Rohöl hat die Sprit-Preise auch an den Tankstellen in Thüringen in die Höhe getrieben. Wie ein ADAC-Sprecher sagte, ist der Preis für ein Fass Rohöl allein seit Jahresbeginn um rund 30 Prozent gestiegen. Den Angaben zufolge werden aktuell im Bundesdurchschnitt an den Zapfsäulen 1,41 Euro für Super E10 und auf 1,30 Euro für Diesel fällig. Das sind noch einmal zwei bis drei Cent mehr als vor einer Woche.