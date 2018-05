Hohe Spritpreise: Wird Tanken bis Pfingsten noch teurer?

Das ist unklar. Sollten die Unsicherheiten auf dem Weltmarkt bestehen bleiben, ist damit zu rechnen, dass der Ölpreis auf hohem Niveau bleibt. Laut Institut für Wirtschaftsforschung ist kurzfristig nicht mit einer Entspannung zu rechnen. Nicht wenige befürchten sogar, dass die Preise noch weiter in die Höhe schießen. Für Entspannung dürfte eine Aussage der Vereinigten Arabischen Emiraten sorgen: Offenbar verfügt die Opec über ausreichend Reserven, um denkbare Ausfälle des Irans auszugleichen. Zugleich erklärte die Opec aber am Montag, mit dem großen Überangebot am weltweiten Ölmarkt sei es vorbei. Zumindest über Pfingsten werden Verbraucher an den Zapfsäulen kaum Entspannung erleben - zumal in der Reisezeit traditionell die Nachfrage steigt.

Per Apps können Kunden die Preise an Tankstellen vergleichen. Das geht so: Seit 2013 gibt es eine Markttransparenzstelle für Kraftstoffe in Bonn. Alle Tankstellen sind dazu verpflichtet, ihre Daten rund um die Uhr dorthin zu melden. Die Preisdaten werden an Verbraucherdienste weitergeleitet, auf deren Websites oder Apps sich die günstigsten Preise ermitteln lassen. Die Transparenzstelle wertet auch aus, wann Tanken am günstigsten ist: Im Schnitt tanken Fahrzeughalter zwischen 18 und 20 Uhr am billigsten. Laut ADAC Hessen-Thüringen ist es in der Nacht am teuersten, weil da die Freien Tankstellen geschlossen haben. Außerdem ist es in der Stadt günstiger als auf dem Land, da dort das Tankstellennetz dichter ausgebaut ist. Und wenig überraschend: Der ADAC empfiehlt, spritsparend zu fahren. Hören Sie hier das komplette Interview: