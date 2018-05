Benzin in Thüringen am teuersten

Auch beim Diesel tankt es sich in der Hansestadt am günstigsten mit 1,249 Euro. In Thüringen müssen Dieselfahrer mit 1,299 Euro wesentlich mehr hinblättern. Im Freistaat ist Dieseltanken damit am viertteuersten. Nur in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland kostete es zuletzt an der Zapfsäule noch mehr.