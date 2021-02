Teures Rohöl hat die Sprit-Preise auch an den Tankstellen in Thüringen in die Höhe getrieben. Wie ein ADAC-Sprecher sagte, ist der Preis für ein Fass Rohöl allein seit Jahresbeginn um rund 30 Prozent gestiegen. Auch ein Ende des Corona-Lockdowns könnte sich bemerkbar machen: Falls danach wieder mehr Autos auf den Straßen unterwegs sind, würde die gestiegene Nachfrage Benzin und Diesel nochmal verteuern.

Wer auch im Lockdown auf das Auto angewiesen ist, muss beim Tanken bisweilen tief in die Tasche greifen. Bildrechte: imago/Gerhard Leber