Der Betrieb in den Schullandheimen in Thüringen ist nach der Corona-Pause schleppend wieder angelaufen. Wie eine Sprecherin des Landesverbandes der Schullandheime in Thüringen sagte, versuchen einige Betreiber die Einbußen in den Sommermonaten mit Ferienlagern teilweise aufzufangen. Dabei gelten allerdings weiter strenge Hygieneregeln.

Unter anderem sollen Armbänder in unterschiedlichen Farben dafür sorgen, dass die Kinder beim Essen immer in derselben Gruppe zusammensitzen und die Betreuer den Überblick behalten. Im Schullandheim in Geraberg wird in dieser Woche getestet, wie Ferienlager in der Coronazeit ablaufen können. 50 Kinder verbringen zehn Tage ihrer Sommerferien dort. Für die Betreiber ist das Ferienlager ein Schritt hin zu etwas Normalität.