Die Zahl der Thüringer wird in den kommenden Jahren einer Prognose zufolge weiter stark zurückgehen. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte, soll es im Freistaat bis 2040 etwa 280.000 Einwohner weniger geben als heute. Lebten Ende 2018 rund 2,14 Millionen Menschen in Thüringen, werden es den Vorausberechnungen nach in 20 Jahren nur noch circa 1,86 Millionen sein - also etwa 13 Prozent weniger.