Die bewegendsten Tiergeschichten von MDR THÜRINGEN 2019

Polizei schnappt Vogeldiebe in Erfurt Mutmaßliche Vogelfänger hatten Anfang August an einer Kiesgrube im Erfurter Norden ihre Fallen aufgestellt. Die Polizei fasste zwei Männer. In einem Keller hielten sie zwei Dutzend Stieglitze in Käfigen. Bildrechte: Landespolizeiinspektion Erfurt