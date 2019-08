Thüringen will mit sich mit den Städten Jena und Ilmenau am 5G-Innovationsprogramm des Bundes beteiligen. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sagte am Dienstag in Erfurt, man wolle von dem Programm profitieren. Die Vorbereitungen und Gespräche mit Kommunen laufen laut Tiefensee bereits. Für das in diesem Monat gestartete Programm werden bundesweit maximal 50 Modellregionen gesucht.