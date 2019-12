Forschungsförderung, Denkmalschutz, Sport

Beim Studium der Fortschrittsberichte aus dem Erfurter Finanzministerium fällt auf: Die Förderung der Forschung scheint einen hohen Stellenwert genossen zu haben bei den bisherigen von der CDU und der Linkspartei geführten Landesregierungen. So investierte der Freistaat Solidarpakt-Millionen auch in einen Neubau für das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik in Jena, in den Umbau von Chemielaboren der Materialforschungs- und Prüfanstalt in Weimar sowie in die Errichtung eines Zentrums für Mikro- und Nanotechnologie in Ilmenau.

Auch in den Denkmalschutz flossen Mittel aus dem Solidarpakt II. Profiteure davon waren zahlreiche Einrichtung wie das Goethe- und Schillerarchiv in Weimar, das Lutherhaus in Eisenach oder Schloss Friedenstein in Gotha. Und auch der Sport in Thüringen bekam Geld. So wurden die Schwimmhallen in Hildburghausen und Apolda saniert. Neue Sporthallen bekamen unter anderem Greiz, Kahla, Kaulsdorf und Probstzella. Auch in das Lutherhaus in Eisenach flossen Gelder aus dem Solidarpakt II. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Exakte Abrechnung schwierig

So wie allen an der Solidarpaktförderung beteiligten Ministerien in den neuen Ländern fällt es auch dem Thüringer Finanzministerium schwer, in der Rückschau exakt zu beziffern, wie viele Solidarpakt-Euro genau in die jeweiligen Förderprojekte geflossen sind. Das liegt daran, dass der Bund die Gelder ohne Zweckbindung an die Länder ausgegeben hatte .was dazu führte dass die Milliarden pauschal in die Landeshaushalte flossen. Dazu kommt: So gut wie alle Projekte wurden mit einem Mix aus EU-, Bundes-, Landes-, sowie aus kommunalen Mitteln gefördert.

Thüringens amtierende Finanzministerin Heike Taubert (SPD) sieht den Solidarpakt positiv. Bildrechte: dpa Dennoch zieht die amtierende Thüringer Finanzministerin Heike Taubert mit Blick auf die Solidarpakt-Milliarden eine positive Bilanz. Im Interview mit MDR THÜRINGEN sagte sie: „Wir haben viel gutes damit machen können. Vor allem ist unsere Steuerschwäche, die wir ja im Osten immer noch haben, damit ausgeglichen worden. Und deswegen haben wir natürlich das Geld benötigt, um ganz unterschiedliche Dinge von Schule bis Feuerwehr, Justiz, aber eben auch die eigene Verwaltung aufzubauen

Zustimmung erfährt die SPD-Politikerin vom Thüringer Landesrechnungshof. Mit Blick auf die Verwendung der Solidarpakt-Milliarden sagte ein Sprecher auf Anfrage: "Der Rechnungshof hat keine Bedenken"

Positive Bilanz der Experten

Ähnlich sieht es der stellvertretende Leiter der Dresdner Niederlassung des Ifo-Instituts Joachim Ragnitz, der sich seit Jahrzehnten mit dem Aufbau Ost beschäftigt: "Der Solidarpakt II hat natürlich auch wirtschaftlich etwas gebracht. Wir haben hier eine vergleichsweise gut ausgestattete Infrastruktur, die natürlich auch die Attraktivität Ostdeutschlands als Wohn- und Gewerbestandort erhöht hat.“ Deswegen habe der Solidarpakt "sein Ziel nicht verfehlt".