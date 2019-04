Das Steuerplus zeige, wie stabil die Wirtschaft in Thüringen sei, ist sich Finanzministerin Heike Taubert (SPD) sicher.

Das Steuerplus zeige, wie stabil die Wirtschaft in Thüringen sei, ist sich Finanzministerin Heike Taubert (SPD) sicher.

Das Steuerplus zeige, wie stabil die Wirtschaft in Thüringen sei, ist sich Finanzministerin Heike Taubert (SPD) sicher. Bildrechte: dpa

Bilanz 2018 Thüringer Finanzämter nehmen 7,2 Milliarden Euro an Steuern ein

Hauptinhalt

Laut Finanzministerium floss die Rekordsumme von über 7,2 Milliarden Euro in die Landeskasse - ein Plus von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der größte Anteil kommt von den Berufstätigen im Freistaat: Allein die Thüringer Arbeitnehmer zahlten im vergangenen Jahr über drei Milliarden Euro an Lohnsteuern – und damit über 300 Millionen mehr als im Vorjahr.