Mit orkanartigen Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde zieht der Sturm "Mortimer" seit Sonntag durch Thüringen. Für Montagvormittag rechnen die Meteorologen vor allem im Osten des Freistaats, in Kammlagen und in Gewitternähe mit schweren Sturmböen.

So wie hier in Suhl lässt der Sturm vielerorts die Bäume wackeln. Der Deutsche Wetterdienst warnt darum vor herabfallenden Ästen. Bildrechte: MDR/Mirjam Winzer

Ein Wahlplakat wurde vom Sturm auf die Straßenbahngleise geweht. Bildrechte: MDR/Leon Ginzel

In Erfurt bleibt der Egapark am Montag geschlossen. Wie die Stadtwerke mitteilten, geht die Sicherheit der Besucher vor. Auch eine für den Abend geplante Ausstellung sei davon betroffen. In der Halle 1 sollte die Ausstellung "Bauhaus-Architektur im Dialog" feierlich eröffnet werden. Wegen des zu erwartenden Sturmes wird sie nun erst am Dienstag eröffnet. Am Sonntagabend riss es ein Wahlplakat in Erfurt auf die Gleise der Straßenbahn.