In Niedergebra im Landkreis Nordhausen hinterließ das schwere Unwetter vom Abend seine Spuren: ein Blitzeinschlag löste einen Dachstuhlbrand aus. An dem Einfamilienhaus entstand ebenfalls ein Sachschaden von 30.000 Euro.

Gewitter und Starkregen sorgten ansonsten häufig für überflutete Straßen - z.B. in der Weimarer Innenstadt. In Pößneck wurde die Decke einer Spielhalle eingeweicht und fiel teilweise herunter.

Am heftigsten traf es Autofahrer auf der A4. Bei einer Serie von sechs Unfällen zwischen Eisenach und Sättelstädt kamen am Freitagnachmittag insgesamt 17 Fahrzeuge ins Schleudern. Grund war Starkregen mit Aquaplaning. 23 Menschen wurden verletzt, sechs davon schwer. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 140.000 Euro. Die Autobahn war in beiden Fahrtrichtungen stundenlang voll gesperrt.