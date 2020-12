Montag, 14. Dezember: Selbstfahrender Bus rollt durch Gera

In Gera können Fahrgäste seit Montag erstmals den automatisiert fahrenden Bus "Emma" nutzen. Das Fahrzeug mit sechs Sitzplätzen fährt einen gut zwei Kilometer langen Rundkurs durch den Stadtteil Lusan und verbindet dabei Wohnhäuser mit Einkaufsmöglichkeiten und Arztpraxen. Ein Lenkrad gibt es nicht - stattdessen behält ein Sicherheitsbegleiter den Überblick.

Dienstag, 15. Dezember: Verletzte bei Unruhen in Gefängnis

Bei einem Zwischenfall in der Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld sind am Dienstagabend mehrere Häftlinge verletzt worden. Zehn Insassen hatten sich nach Angaben von Polizei und Justizministerium geweigert, nach einem Hofgang in ihre Zellen zurückzukehren. Etwa 30 weitere Häftlinge randalierten auf verschiedenen Stationen und legten ein Feuer. Fünf Gefangene wurden bei dem Zwischenfall verletzt. Polizei und Feuerwehr rückten zu einem Großeinsatz aus.

Mittwoch, 16. Dezember: Turm von früherem Jagdschloss gehoben

Das einstige Jagdschloss "Hohe Sonne" am Rennsteig bei Eisenach steht seit Jahrzehnten leer und bedarf einer Sanierung. Weil der kleine Turm auf dem Gebäude einzustürzen drohte, wurde er am Mittwoch abgenommen - mit präziser Zimmermannsarbeit und einem Autokran. Der neue Eigentümer lässt ihn restaurieren. Der Investor aus dem südlichen Wartburgkreis hatte das Gelände der "Hohen Sonne" vom Schweizer Vorbesitzer erworben. Zunächst soll neben dem Schloss eine Wanderherberge mit Gastronomie gebaut werden. Die Genehmigung dafür liegt mittlerweile vor, im ersten Quartal des kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten starten. Eines Tages soll das Türmchen wieder auf das sanierte Schloss aufgesetzt werden.

Donnerstag, 17. Dezember: Bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Gotha sind am Mittwoch mehrere Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei war eine 27-jährige Frau mit ihrem Auto in den Wagen eines 42-Jährigen gefahren. Lebensgefährlich verletzt mussten beide Fahrer von der Feuerwehr aus ihren Autos geschnitten werden. Auch ein fünfjähriges Kind im Auto der Frau sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Freitag, 18. Dezember: Tests bei Landtagsabgeordneten negativ

Im Thüringer Landtag sind alle Tests von Abgeordneten und Mitarbeitern am Donnerstag auf das Coronavirus negativ ausgefallen. Vor der Sitzung am Freitag waren Schnelltests angeboten worden, die als zuverlässig gelten. Ein Großteil der Abgeordneten und Mitarbeiter nahm das Test-Angebot an, nur bei der AfD sprach sich die Mehrheit laut parlamentarischem Geschäftsführer Torben Braga dagegen aus.

Samstag, 19. Dezember: Verkauf von Weihnachtsbäumen boomt

Die Nachfrage von Weihnachtsbäumen ist nach Angabe der Thüringer Forstämter in diesem Jahr um rund 25 Prozent gestiegen. "Viele Familien feiern zu Hause und wohl auch in kleineren Runden", erklärte der Sprecher der Landesforstanstalt, Horst Sproßmann. Das wirke sich auf die Verkaufszahlen in den Forstämtern aus. Auch andere Direkterzeuger wie Forellenzüchter und Imker spüren eine steigende Nachfrage.

Sonntag, 20. Dezember: Polizei ermittelt nach Messer-Attacke

Bei einer Messer-Attacke in Berka bei Sondershausen sind eine Frau und ihr Lebensgefährte am Sonntagmorgen schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt gegen gegen den 34-jährigen Sohn der Frau. Polizisten stellten den Tatverdächtigen in einem nahe gelegenen Waldstück, in dem er sich versteckt hatte. Die Hintergründe des Geschehens waren am Sonntag noch unklar.