Erfurts Schülerparlament hat eine Umfrage zu Hygienekonzepten der Schulen gegen Corona gemacht. Und einiges an Kritik zusammengetragen. Zum Beispiel, dass häufig Seife fehlt, aber auch, dass Schüler sich einfach nicht an Abstände oder Maskenpflicht halten.

Die roten Intershop-Leuchtbuchstaben auf der "Keksrolle", dem Hochhaus mitten in Jena, gehörten jahrelang zum Stadtbild. Nun wurden sie für 10.000 versteigert. Die Online-Auktion für die roten Leuchtbuchstaben endete am Montag. Das Intershop-Logo soll schon bald in zweifacher Ausführung auf dem Dach des neuen Firmensitzes zu sehen sein.