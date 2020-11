Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, kann von Wild- auf Hausgeflügel überspringen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Montag, 16. November

Geflügelhalter bereiten sich auf Vogelgrippe vor

Thüringens Geflügelhalter sind bezüglich erster Fälle von Vogelgrippe in Deutschland in Alarmbereitschaft. Derzeit gilt "Alarmstufe hellrot", sagte Annerose Blöttner vom Geflügelhof Teichweiden in Uhlstädt-Kirchhasel. Zwar sei bisher kein Virus-Befall von Wildvögeln in Thüringen verzeichnet worden, dennoch gebe es verstärkte Kontrollen durch das Veterinäramt - etwa in Regionen entlang Gewässern, wo Wildvögel rasten und brüten.

Die RTS-Betriebsräte Steffi Thielemann, Kerstin Schacke und Michael Goldammer (von links) Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Dienstag, 17. November

Reparaturservice von Media-Saturn vor Aus

Die Media-Saturn-Tochter RTS plant, ihren Standort in Sömmerda zu schließen. Bei RTS lassen die Elektronikkaufhäuser Geräte wie Laptops reparieren. Der Standort in Sömmerda zählt etwa 140 Mitarbeiter.

Einsatzkräfte am Unfallort im Landkreis Gotha. Bildrechte: MDR/News5

Mittwoch, 18. November

Gleitschirmflieger bei Wipperoda abgestürzt

Im Landkreis Gotha ist am Mittwoch ein Gleitschirmflieger abgestürzt. Dabei erlitt der 35-jährige Pilot lebensgefährliche Verletzungen. Polizeiangaben zufolge war der Mann bei Wipperoda mit seinem Gleitschirm mit Propeller-Rucksack auf eine Oberleitung gestürzt. Warum er die Kontrolle über das Fluggerät verlor, ist noch unklar.

Beim Test der Sperrarmaturen schießen 11.000 Liter Wasser pro Sekunde durch jedes der Rohre. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Donnerstag, 19. November

Talsperren-Test: Zehntausende Liter schießen durch die Rohre

Erst seit 2013 ist die Talsperre Leibis/Lichte in Betrieb. Damit ist sie die jüngste Talsperre Deutschlands. Regelmäßig müssen die Sperrarmaturen an den drei Grundablässen der Staumauer getestet werden. Dann schießen bis zu 11.000 Liter durch die Rohre. Ein Spektakel für Besucher.

Mehr als 40 Jahre war die Brücke alt. Innerhalb weniger Stunden wurde sie abgerissen. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Freitag, 20. November

Start für Abrissarbeiten an Schmidtstedter Knoten in Erfurt

Am Freitagabend begann der Abriss der mehr als 40 Jahre alten Fußgänger- und Radwegbrücke am Schmidtstedter Knoten in Erfurt. An ihrer Stelle entsteht eine neue Brücke - das sogenannte Promenadendeck. Sie wird die Innenstadt mit der künftigen ICE-City Ost verbinden. Wird der Zeitplan eingehalten, soll die neue, 105 Meter lange Brücke in einem Jahr fertig sein. Der Neubau kostet voraussichtlich über 11 Mio Euro.

Die Ermittlungen zum Grund des Absturzes dauern noch an. Bildrechte: dpa

Samstag, 21. November

Pilot bei Absturz von Kleinflugzeug in Ostthüringen gestorben

Im Kreis Greiz ist am Sonnabend ein Kleinflugzeug abgestürzt. Nach Angaben der Polizei ist der Pilot dabei ums Leben gekommen. Den Angaben zufolge saß er allein in der zweisitzigen Maschine. Das Flugzeug war bei Großenstein aus unbekannter Ursache auf ein Feld gestürzt und sofort in Flammen aufgegangen. Polizei und Feuerwehr sicherten die Unfallstelle. Experten der Luftsicherheit haben die Ermittlungen zu dem Absturz aufgenommen.

580 kleine Glaskreuze erinnern in Dingelstädt im Eichsfeld an die Kriegstoten. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Sonntag, 22. November

Kriegerdächtniskapelle in Dingelstädt erinnert an 580 Gefallene

580 kleine Glaskreuze erinnern in Dingelstädt im Eichsfeld an die Kriegstoten seit dem 19. Jahrhundert. Sie hängen in einer Kapelle, die 1920 bis 1922 an die Marienkirche alias "Kleine Kirche" angebaut wurde. Damals waren auf drei Tafeln 149 Namen der Opfer aus dem dem I. Weltkrieg zu lesen: die Tafel wurden 1961 durch eine allgemeinen Gedenkspruch ersetzt.