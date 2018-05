Thüringen: Die Woche in sieben Bildern

Donnerstag, 17. Mai 2018: Zebrastreifen in 3D? - Behörde sagt "nee"

Der mittlerweile berühmte Zebrastreifen in Schmalkalden verliert seine dritte Dimension. Das Landesverwaltungsamt in Weimar will es so. Das Infrastrukturministerium bezeichnete das virtuelle Hinderniss sogar als illegal. Darum wird der 3d-Effekt nun übermalt. Schwacher Trost: Ein Plakat soll künftig an ihn erinnern.