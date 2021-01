Im Thüringer Wald hat es in wenigen Tagen so viel geschneit wie im ganzen letzten Winter nicht. Das führte in manchen Wintersportorten zu einem regelrechten Ansturm von Tagestouristen, mit dem sich die Orte überfordert fühlten. Aus diesem Grund kontrolliert die Polizei am zweiten Januar-Wochenende Parkplätze und Zufahrten der Wintersportorte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK