Holter: In Thüringen werden keine Schulen geschlossen

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat eine Bestandsgarantie für bestehende Schulen in Thüringen abgegeben. Holter sagte am Dienstag in Erfurt, die Landesregierung plane keinerlei Schulschließungen. In der endgültigen Fassung des Schulgesetzes solle das auch deutlich werden. Der Entwurf zum neuen Schulgesetz soll laut Holter am 22. Mai im Kabinett vorgelegt werden. Holter sagte weiter, im Landesprogramm Schule befinde man sich zudem auf der Zielgeraden. Die Kommission "Zukunft Schule" war zu dem Ergebnis gekommen, dass Thüringen sein Schulsystem grundlegend reformieren muss, um die von der Landesregierung abgegebene Unterrichtsgarantie zu erfüllen.

CDU befürchtet Schulschließungen auf dem Land

Bericht der Kommission "Zukunft Schule". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Holter reagierte auf Vorwürfe der CDU. Die rot-rot-grünen Schulpläne bedeuteten für viele kleinen Schulen im ländlichen Raum das Aus, hieß es. Christian Tischner, bildungspolitischer Sprecher der Unions-Fraktion, hatte der Regierung vorgeworfen, "Zukunft Schule entpuppe sich als reines Personalsparmodell". Er bezog sich dabei auf Planungen des Ministeriums, die eine Anhebung der Mindestschulgrößen vorsehen würden. Holter betreibe Schulpolitik mit der Sense und versuche, Thüringen in ein Schema zu pressen, "das den Gegebenheiten in unseren Dörfern und ländlichen Regionen nicht gerecht wird", sagte Tischner.



Dem widersprach Holter vehement. Die Schulgröße sei nur ein Parameter unter vielen. Nötig sei aber, dass die Schulen kooperierten - insbesondere beim Personal. Es gehe nicht nach nackten Zahlen, sondern jeder Einzelfall sei zu prüfen. Für die Koalition habe sich am Prinzip "Kurze Beine, kurze Wege" nichts geändert, unterstrich der Minister. Das gelte auch für den ländlichen Raum.

Duale Ausbildung im Erzieherberuf

Holter sprach sich am Dienstag außerdem für eine duale Ausbildung im Erzieher-Beruf aus. "Müssen wir generell eine akademisierte Ausbildung haben oder geht auch eine duale? Ich bin für beide Wege", sagte er. Derzeit werte man Erfahrungen aus anderen Bundesländern aus. "Ich bin bereit diesen Weg zu gehen", sagte Holter. Bislang führt der Weg in den Erzieherberuf in Thüringen meist über eine zweijährige praktische Ausbildung - zum Beispiel als Kinderpfleger oder Sozialassistent und eine dreijährige Ausbildung an einer Fachschule, für die oft Gebühren fällig werden.