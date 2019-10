Familien Bildungs- und Teilhabe-Paket floppt in Thüringen

Nach einer am Dienstag vorgelegten bundesweiten Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes wurden in Thüringen im vergangenen Jahr vierzehn Millionen Euro für Bildung und Teilhabe von sozial schwachen Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren ausgegeben. Die Summe wäre vermutlich deutlich höher ausfallen, wenn alle Anspruchsberechtigten die Zuschüsse auch bekommen hätten. Nach Angaben der Parität erreichen die Hilfen thüringenweit aber nur acht Prozent der Berechtigten. Dabei gebe auch noch deutliche regionale Unterschiede innerhalb des Landes: in Erfurt erreichen laut Parität nur 2,3 Prozent der Berechtigten. Im Kreis Sonneberg dagegen sind es 60 Prozent.

Mit den Hilfen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sollen unter anderem der Kauf von Schulmaterial gefördert werden oder das Schulessen. Um die Teilnahme an Klassenfahrten zu ermöglichen bekommen Anspruchberechtigte kein Geld, sondern eine so genannte Kosten-Übernahme-Erklärung, die sie in der Schule abgeben müssen. Das Procedere steht seit Jahren in der Kritik. Kinder würden dadurch stigmatisiert, befürchten Experten.