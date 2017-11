Eine Erzieherin soll statt bisher 16 Kinder ab Juli kommenden Jahres nur noch 14 Kinder betreuen. Ein Jahr später wären es nur noch 12 Kinder. Bildrechte: dpa

Rot-Rot-Grün will in den kommenden beiden Jahren 70,5 Millionen Euro zusätzlich in die Bildung in Thüringen investieren. Wie die SPD-Fraktion MDR THÜRINGEN mitteilte, soll das Geld dafür aus den Einzelhaushalten der Ressorts Finanzen, Verkehr, Umwelt und Migration kommen. So werde zum Beispiel das Finanzministerium rund 29 Millionen Euro für die bessere Betreuung von Kindergartenkindern im Alter von drei bis vier Jahren beisteuern. Eine Erzieherin soll statt bisher 16 Kinder ab Juli kommenden Jahres nur noch 14 Kinder betreuen. Ein Jahr später wären es nur noch 12 Kinder.



Für den Schulbereich will Rot-Rot-Grün rund 42 Millionen Euro ausgeben zusätzlich zu den im Doppeletat für die Jahre 2018 und 2019 bereits geplanten Mehrausgaben im Bildungsministerium von rund 187 Millionen Euro. Das Geld dafür soll den Regierungsfraktionen zufolge aus Zuweisungen kommen, die für freiwillige Gemeindezusammenschlüsse eingeplant waren und für den Wohnungsbau. Hier seien Mittel nicht abgerufen worden. Laut Bildungsministerium sollen in den kommenden beiden Jahren jeweils 300 Lehrer befristet eingestellt werden, damit weniger Unterricht ausfällt. Bisher seien bereits insgesamt 1.500 Lehrerstellen für 2018 und 2019 geplant gewesen. Auch das Schulbudget von 30 Euro pro Jahr und Schüler soll helfen, Unterricht abzusichern. Damit könnten Schulen Honorarkräfte bezahlen, die z.B. Musik oder Naturwissenschaften unterrichten, sagte der bildungspolitische Sprecher Torsten Wolf (Die Linke).



Zugunsten des Bildungspakets würden zudem Investitionen in Fernwasser und Gewässerschutz zunächst verschoben und Geld verwendet, das für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen war. Das "Bildungspaket" ist Bestandteil des Doppelhaushalts für 2018/2019, der im Januar vom Landtag verabschiedet werden soll.