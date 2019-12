Die Wirtschaft dagegen kritisiert die Bildungsfreistellung mit Lohnfortzahlung auch vier Jahre nach der Einführung scharf. Günther Richter, Landessprecher des Bundesverbands der mittelständischen Wirtschaft (BVMW), sagte MDR THÜRINGEN, das Bildungsfreistellungsgesetz sei überflüssig und belaste die Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Er hoffe, im neuen Landtag finde sich eine Mehrheit, es wieder abzuschaffen. Die Unternehmen seien bei betrieblicher Aus- und Weiterbildung sehr engagiert. Es sei aber nicht ihre Aufgabe "die Zeit zu bezahlen, in der die Mitarbeiter ihren Hobbys frönen". Dafür gebe es ausreichend Freizeit und Urlaub, so Richter.

Nach Angaben des Bildungsministeriums entscheiden sich die Arbeitnehmer in Dreiviertel der Fälle für so genannte arbeitsweltbezogene Weiterbildung. Dazu zählen Kurse für Kita-Erzieher, Qualitätsbeauftragte, Gartentherapeuten, Heilpädagogen und Altenpfleger. Wer möchte, kann sich auch auf die Jagdprüfung vorbereiten. Es gibt ebenfalls Seminare für Sozialmanagement, IT-Sicherheit und Dienstplangestaltung. Aktuell können Thüringer Arbeitnehmer auf der Website des Landes www.bildungsfreistellung.de aus mehr als 2.400 anerkannten Bildungsveranstaltungen auswählen. Dahinter stehen 628 Anbieter wie Stiftungen, Vereine, Weiterbildungsinstitute und Gewerkschaften - 160 davon kommen aus Thüringen.

Zu ihrem Angebot gehören auch Bildungsveranstaltungen mit gesellschaftspolitischer Ausrichtung und mit Ehrenamtsbezug. Arbeitnehmer können sich zu Sportübungsleitern, Wanderleitern oder Gruppenführern ausbilden lassen. Es finden sich Studienreisen in die Ukraine, nach Polen, Irland und Israel. Tarifvertragsrecht, Strukturwandel in Thüringen, Generationen im Konflikt, Griechenland-Krise und Rechtsextremismus sind weitere Themen gesellschaftspolitischer Seminare.

Gewerkschafter Sandro Witt hält eine Stärkung der Bildungsfreistellung besonders "in diesen für die Demokratie herausfordernden Zeiten" für geboten. "Wer keinen Anspruch auf allgemeine und politische Bildung über die eigene Arbeitswelt hinaus gewähren will, handelt meines Erachtens Demokratie gefährdend", so Witt. Und auch das Bildungsministerium hofft auf steigende Zahlen. Um die Bildungsfreistellung bekannter zu machen, sei Werbung in sozialen Internetnetzwerken vorgesehen, heißt es. Immerhin kommen die Arbeitnehmer bereits jetzt aus allen Beschäftigungssektoren. Laut der Ministeriumsstatistik ist fast jeder dritte Teilnehmer dem produzierenden Gewerbe zuzurechnen. Aus der Dienstleistungsbranche kommen mehr als ein Viertel und nur wenig darunter liegt der Anteil des öffentlichen Dienstes.