Thüringen wird nach Angaben des Gesundheitsministeriums kurzfristig deutlich weniger Corona-Impfstoff erhalten. Wie Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag mitteilte, wird der Hersteller Biontech/Pfizer in der nächsten Woche nur die Hälfte der ursprünglich geplanten Impfstoffmenge in den Freistaat liefern. Konkret sind das 11.700 Dosen. In den anschließenden drei Wochen werde es mit 17.550 Impfdosen jeweils ein Viertel weniger als geplant sein.