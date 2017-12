Die Vertreter der beiden großen Kirchen in Thüringen haben in ihren Weihnachtsworten an das menschliche Mitgefühl, die Fürsorge und die Liebe appelliert. Der katholische Bischof Ulrich Neymeyr sagte, die Wünsche seien in einer zerrissenen Welt nicht verwunderlich. Ilse Junkermann, Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, erinnert an das kindliche Bedürfnis nach Nähe und Zuwendung, das auch in jedem Erwachsenen stecke.