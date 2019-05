Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr kann sich eine Zulassung von Frauen zum Priesteramt "vorstellen". Dies wäre aus seiner Sicht "theologisch denkbar", sagte Neymeyr am Donnerstagabend beim Jahresempfang des Bistums Erfurt. Dabei ist ihm bewusst, dass es so schnell wohl keine Frauen als Priesterinnen geben wird. Einen solchen Schritt halte er mit Blick auf die Weltkirche für derzeit "absolut unvorstellbar", betonte der Bischof.

Weihbischof Ulrich Neymeyr Bildrechte: dpa

Neymeyr rief dazu auf, in der Theologie weiter zu diskutieren, inwieweit das Priesteramt in der katholischen Kirche Männern vorbehalten werden müsse, um Christus repräsentieren zu können. Er äußerte Verständnis dafür, dass es unter Frauen eine "große Ungeduld und Unverständnis" über ihre Rolle in der Kirche gebe. Gottesdienste zu bestreiken lehnte er aber als Protestaktion ab. Eine Fraueninitiative unter dem Motto "Maria 2.0" hatte am Samstag bundesweit einen einwöchigen Kirchenstreik gestartet. Die gläubigen Frauen fordern unter anderem den Zugang zu allen Ämtern der Kirche für Frauen.