Die politischen Mitbewerber der AfD halten das Hin und Her in Sachen Flügel-Auflösung ohnehin für zweitrangig. So sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Sonntag: "Wenn 'Auflösung' des Flügels 'Aufgehen' in der AfD bedeutet, dann muss die gesamte AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Höcke bleibt, der Rechtsextremismus bleibt - nur eben künftig mitten in der AfD und nicht mehr als Flügel." Ähnliche sieht es die Partei Die Linke, deren Bundestagsabgeordnete Martina Renner von einem "durchsichtigen Täuschungsmanöver" sprach. Weder der Rassismus der AfD noch der Einfluss von Faschisten wie Björn Höcke werde geringer, wenn sie der Flügel auslöse. Und Renner weiter: