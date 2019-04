"Achtung Blitzer" heißt es 24 Stunden lang in Thüringen. Von Mittwoch 0 Uhr bis Donnerstag 0 Uhr kommen Radargeräte, Laserpistolen und Videoüberwachungswagen zum Einsatz. Ziel der Aktion ist laut Innenministerium, die Autofahrer daran zu erinnern, dass überhöhte Geschwindigkeit Unfallursache Nummer Eins ist.

Beim letzten Speedmarathon 2018 kontrollierten Thüringer Polizeibeamte an 130 Stellen und in 537 Stunden über 70.000 Fahrzeuge. Im Ergebnis waren 2.427 Geschwindigkeitsverstöße (davon 5 Fahrverbote) und 445 weitere Verkehrsverstöße zu verzeichnen. In Deutschland beteiligen sich neben Thüringen die Bundesländer Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.