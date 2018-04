Nach dem Blitzermarathon fällt die Bilanz der Polizei in den einzelnen Regionen unterschiedlich aus. Während im Raum Erfurt kaum Verkehrssünder ertappt wurden, gingen in Nordthüringen etwa doppelt so viele Raser der Polizei ins Netz wie im vergangenen Jahr.

Spitzenreiter in Nordthüringen war ein Autofahrer, der bei erlaubten 50 km/h mit Tempo 90 unterwegs war. Ein Motorradfahrer in Gommla im Kreis Greiz brachte es bei erlaubten 80 km/h sogar auf Tempo 178. Solche Werte waren aber thüringenweit die Ausnahmen. Insgesamt lautet das Fazit: Auf Thüringer Straßen geht es gesittet zu.

Innerhalb von 24 Stunden wurden weit mehr als 10.000 Fahrzeuge kontrolliert - in Ortschaften, auf Landstraßen und Autobahnen. Dabei ging es längst nicht nur darum, Raser zu erwischen. Die Beamten ahndeten auch Gurtverstöße und Alkoholfahrten. Einige Autofahrer hatten ein Handy am Ohr, in Ostthüringen fuhr ein Mann sogar unter Drogeneinfluss. Die Chance, erwischt zu werden, war am Mittwoch deutlich höher als sonst. Mit mehr als 300 Beamten war die Polizei im gesamten Freistaat im Einsatz.