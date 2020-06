Welt-Blutspende-Tag Schwule von der Blutspende quasi ausgeschlossen

Dass aber Männer, die Sex mit Männern haben, nur dann zur Blutspende zugelassen sind, wenn sie in den vergangenen zwölf Monaten keinen sexuellen Kontakt hatten, findet Feldmann "nicht unbedingt zeitgemäß und in gewisser Weise auch lebensfremd". Feldmann weiter: "Ich bin sicher, dass es zahlreiche homosexuelle Paare gibt, die in festen Beziehungen leben und sich monogamer verhalten als einige heterosexuelle Paare. Dennoch sind die Regularien der Bundesärztekammer und des Paul-Ehrlich-Institutes eindeutig und für alle Blutspendedienste bindend."

Die "Prout at Work Foundation" hat in Zusammenarbeit mit mehreren in Deutschland aktiven Großunternehmen ein Positionspapier veröffentlicht, in dem ein Ende der Diskriminierung von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten beim Zugang zum Blutspenden gefordert wird. In dem Brief wird beklagt: "Durch die ausschließliche Anknüpfung der Richtlinie an die sexuelle Orientierung wird pauschal ein Risikoverhalten unterstellt - unabhängig vom tatsächlichen sexuellen Verhalten und der individuellen Lebenssituation wie zum Beispiel einer monogamen Partnerschaft."