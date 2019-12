Thüringen Wo Böller und Raketen verboten sind

Erfurt: Böllerverbot auf Domplatz, Krämerbrücke und Altstadt

Die Stadt Erfurt verzichtet auch dieses Jahr auf ein weitergehendes Verbot von Silvesterfeuerwerk. Wie die Stadtverwaltung dem MDR mitteilte, sind durch den Paragrafen 23 des Sprengstoffgesetzes die Krämerbrücke und weite Teile der Altstadt geschützt. Das Gesetz verbietet unter anderem die Verwendung von pyrotechnischer Gegenstände in der Nähe von Fachwerkhäusern. Eine darüber hinausgehende Verbotsverfügung sei deswegen nicht nötig.

Das Böllerverbot gilt somit auch für den Erfurter Domplatz. Dessen Ränder sind auf der einen Seite mit Fachwerkhäusern bebaut, auf der anderen Seite ragen Dom und Severikirche in den Himmel. Gerade in der Silvesternacht ist der Erfurter Domplatz jedoch ein beliebter Treffpunkt. In der Vergangenheit wurden dabei auch im erheblichen Ausmaß Böller und Raketen abgebrannt. Auch am Erfurter Domplatz herrscht Böllerverbot. Bildrechte: Panthermedia

Auf Nachfrage räumte die Stadt Erfurt ein, dass die Ordnungsbehörden nicht über die Ressourcen verfügen, das Abbrennverbot durchzusetzen. Hierzu wäre ein massiver Polizeieinsatz notwendig.

Feinstaub in Thüringen kein Verbotsgrund

Wann immer über Sinn und Unsinn von Silvesterböllern diskutiert wird, ist auch von Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub die Rede. Die Feinstaubbelastung sei an Neujahr so hoch, wie an keinem anderen Tag des Jahres, schreibt beispielsweise das Umweltbundesamt.

An keinem anderen Tag des Jahres ist die Feinstaubbelastung so hoch wie am Neujahrstag. Bildrechte: dpa Am 21. Oktober 2019 beantragte die Deutsche Umwelthilfe darum ein kommunales Böllerverbot für 67 mit Feinstaub belastete Städte. Darunter sind auch Erfurt, Weimar, Gera und Mühlhausen. In diesen Städten liege der Jahresmittelwert für Feinstaub über der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Grenze, so die DUH.

Dieser Antrag beschäftigte seitdem die Stadträte der betroffenen Kommunen. Auf Anfrage des MDR THÜRINGEN bestritten Erfurt, Mühlhausen, Gera und Weimar eine Überschreitung des empfohlenen Feinstaub-Grenzwertes. Ein generelles Feuerwerks-Verbot, das über die bisherigen Regeln hinausgeht, werde es nicht geben.

Geld- oder Freiheitsstrafen drohen

Wer sich nicht an geltende Regeln hält, der riskiert drakonische Strafen, die im Bußgeldkatalog des Sprengstoffgesetzes festgelegt sind. Wer Feuerwerk ohne Genehmigung an anderen Tagen außer vom 31. Dezember bis 01. Januar zündet, den erwarten bis zu 10.000 Euro Bußgeld.

Versöße gegen das Sprengstoffgesetz können hohe Bußgelder und Freiheitsstrafen zur Folge haben. Bildrechte: imago images / Steinach Werden nicht zertifizierte Knaller gezündet oder hergestellt, droht eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro oder eine Freiheitsstrafe bis drei Jahren. Wer andere Menschen oder fremde Gegenstände von besonderem Wert durch Feuerwerkskörper gefährdet, der riskiert eine individuell festzulegende Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.

Immer wieder Unfälle in der Silvesternacht

Hintergrund dieser hohen Strafen sind die zahlreichen Unfälle, die sich alljährlich in der Silvesternacht ereignen. So wurden beim letzten Jahreswechsel mindestens zwei Personen durch Feuerwerkskörper verletzt. In Zeulenroda im Landkreis Greiz erlitt ein 34-jähriger Mann schwere Verletzungen, als ein Böller in seiner Hand detonierte. Auch in Tiefenort im Wartburgkreis ist ein 20-Jähriger durch einen Feuerwerkskörper schwer an der Hand verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen.