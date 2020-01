Ab 1. Januar Bonpflicht für jeden Einkauf

Hauptinhalt

Ab dem 1. Januar gilt in Deutschland eine Bonpflicht. Da heißt, für jeden Einkauf, egal ob für das Brötchen beim Bäcker oder den Cappuccino im Café, muss ein Kassenzettel ausgestellt werden. Mit dem neuen Gesetz soll Steuerbetrug im Einzelhandel eingedämmt werden. Wenn ein Bon ausgegeben wird, ist der Einkauf in der Kasse registriert. So kann das Finanzamt kontrollieren, ob für den Einkauf Steuern abgeführt werden.



von Franziska Grewe