MDR-Rundfunkrat MDR-Landesfunkhausdirektor für weitere fünf Jahre gewählt

Zur Begründung sagte die MDR-Intendantin Karola Wille: "Boris Lochthofen gelang es in seiner ersten Amtszeit eindrucksvoll, seine Kompetenz für publizistische Neuerungen und moderne Kommunikationstechnologien zur Geltung zu bringen. So hat er konsequent den trimedialen Veränderungsprozess vorangetrieben, wie zum Beispiel das erste vollintegrierte crossmediale NewsCenter des MDR." Unter Lochthofen stieg die regionale Reichweite weiter an, auch die Digitalisierung des Hörfunks wurde von ihm konsequent vorangetrieben, so Wille weiter.

Boris Lochthofen wurde 1975 in Rodewisch/Vogtland geboren und wuchs in Erfurt auf. Er hat einen Magisterabschluss in den Fächern Kommunikations- und Medienwissenschaft sowie Politikwissenschaft an der Universität Leipzig. Danach war er als freier Journalist tätig und trat 2006 in das deutschlandweit tätige Radiounternehmen Regiocast in Leipzig ein. Über mehrere Stationen in verantwortlichen Positionen stieg er in den Folgejahren auf und ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsleitung der Regiocast GmbH & Co. KG. Zudem führte er die sächsischen Beteiligungen Radio PSR und R.SA als Geschäftsführer. Seit 2016 ist Lochthofen Direktor des MDR-Landesfunkhauses Thüringen in Erfurt.