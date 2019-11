Getwittert Brandner bezeichnet Lindenberg-Ehrung als "Judaslohn"

Bundespräsident Steinmeier verleiht Udo Lindenberg am 2. Oktober 2019 das Bundesverdienstkreuz. Bildrechte: dpa

Der 73-jährige Rockmusiker Udo Lindenberg hatte am 2. Oktober das Bundesverdienstkreuz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhalten.



Er hatte sich seinerseits am 30. Oktober kritisch über den Wahlerfolg der AfD in Thüringern geäußert. Den Thüringer AfD Vorsitzenden Höcke bezeichnete er in einem Facebook-Post als "Horror-Höcke" und "echten Fascho".