Breitbandausbau für Kommunen zum Nulltarif

Die Thüringer Landesregierung will den Kommunen die Kosten für den Breitbandausbau abnehmen. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sagte, Ziel sei, dass der Bund und das Land den Anteil der Kommunen übernehmen. Derzeit verhandle der Freistaat darüber mit der Bundesregierung. Nach Angaben von Tiefensee sollen bis 2020 insgesamt 400 Millionen Euro in den Ausbau des Thüringer Breitbandnetzes investiert werden. Darin enthalten ist zurzeit noch ein Anteil in Höhe von 30 Millionen Euro, den die Kommunen stemmen sollen.

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) Bildrechte: IMAGO Bisher haben einem Ministeriumssprecher zufolge Landkreise und Kommunen 54 Förderanträge gestellt. Davon seien 32 bereits ausgeschrieben, allerdings sei es problematisch, Firmen für die Arbeiten zu finden, da nun an vielen Stellen gleichzeitig gebaut werden soll.



Ziel der Landesregierung ist es Tiefensee zufolge, bis 2020 zunächst die letzten weißen Flecken bei der Breitbandversorgung zu schließen. Jeder Haushalt und jedes Unternehmen soll damit eine Internetleitung von mindestens 30 Mbit pro Sekunden zur Verfügung haben.

Ausbau des Glasfasernetzes ab 2020

Tiefensee kündigt außerdem an, dass Thüringen ab 2020 das Glasfasernetz ausbauen will. Demnach sollen bis 2022 die Industrie- und Gewerbegebiete an die Hochgeschwindigkeits-Internetleitungen angeschlossen werden.

Glasfaserkabel ermöglicht Gigabit-Geschwindigkeiten. Bildrechte: dpa In den Jahren darauf sollen Schulen, Universitäten, Behörden und private Haushalte folgen. Bis zum Jahr 2025 soll Thüringen dann flächendeckend mit Glasfaser ausgestattet sein. Laut Tiefensee brauchen vor allem Unternehmen die Glasfaserleitungen - zum Beispiel, um Maschinen zu steuern.



Der Minister räumte ein, dass zurzeit in Thüringen nur etwa ein Prozent aller Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen ist. Das liege auch daran, dass die Bedeutung der Glasfaserleitungen von der Politik zu spät erkannt worden sei.

Nachholbedarf im ländlichen Raum