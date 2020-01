Brexit Nur wenige Briten in Thüringen eingebürgert

Anders in Ostthüringen. So hat der Saale-Holzland-Kreis im vergangenen Jahr fünf Briten eingebürgert, zwei von ihnen verwiesen dabei explizit auf den Brexit als Anlass, in den zwei Jahren zuvor waren es ebenfalls fünf. Im Saale-Orla-Kreis tauschten zwei den Pass. Fünf Anträge wurden im Kreis Saalfeld-Rudolstadt bewilligt. Der Landkreis Greiz feierte mit der ersten Einbürgerung eines Briten in diesem Jahr eine Art Premiere. Im Altenburger Land gab es keine Anträge. Die Einbürgerungsbehörde des Wartburgkreises bearbeitete seit 2017 zwei Anträge, beide wurden genehmigt. Die beiden Neu-Thüringer konnten ihre Dokumente 2018 beziehungsweise 2019 in Empfang nehmen.