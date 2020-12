Bildung Thüringer Studierende fordern Verlängerung der Regelstudienzeit

Mit einem Hilferuf haben Studierende in Thüringen auf ihre prekäre Situation aufmerksam gemacht. In einem offenen Brief der Konferenz Thüringer Studierendenschaften (KTS) an das Wissenschaftsministerium heißt es, viele Studierende würden wegen der Corona-Krise in eine Schuldenspirale gezwungen.