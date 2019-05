Viele Thüringer nutzen die Briefwahl für die Stimmabgabe zur Europawahl. Bis vier Tage vor der Entscheidung am Sonntag seien 214.000 Briefwahlunterlagen bestellt worden, rund 54.000 mehr als zum selben Zeitpunkt bei der Europawahl 2014. Das teilte Landeswahlleiter Günter Krombholz am Freitag in Erfurt mit. Damit nutzen 12,2 Prozent der Wahlberechtigten diesen Weg der Stimmabgabe - vor fünf Jahren waren es 8,8 Prozent.

Briefwahlunterlagen in Erfurt (Archivbild). Bildrechte: MDR/Daniela Dufft