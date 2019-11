Brychcy machte klar, dass Mohring und die CDU die Wahl verloren haben. "Ich finde das Hickhack in den vergangenen zwei Wochen unterträglich", sagte Brychcy. Keiner in der Partei traue sich etwas zu sagen, aber viele Kommunakpolitiker würden so denken wie er. Brychcy will seine Worte nicht als konkrete Rücktrittsforderung für Mike Mohring verstanden wissen. Der CDU-Landeschef solle aber Verantwortung für das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Thüringer Landtagswahl übernehmen. Elf Prozent weniger sei ein deutliches Zeichen. "Ich hätte ihm geraten, in die zweite Reihe zurückzutreten und ihm gesagt: Du bist noch jung, deine Zeit kommt noch", sagte Brychcy.