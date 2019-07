Das Sterben der Buchenwälder in Thüringen hat bedrohliche Ausmaße angenommen. Allein in den vergangenen zwei Wochen habe sich der Schaden auf rund 450.000 Festmeter verdoppelt, sagte Volker Gebhardt von Thüringenforst. Die Landesforstverwaltung bestätigt damit Meldungen der Nationalpark-Verwaltung Hainich.

Demnach ist an einigen Standorten ein Drittel des Buchenbestandes komplett kahl. Der Rest der Bäume weise große Ausfälle in den Kronen auf und habe nur eine spärliche Belaubung, so Nationalparkleiter Manfred Großmann. Thüringenforst warnt die Menschen vor dem Betreten von Laubwäldern. Aufgrund der Dürreschäden seien Buchen nicht mehr standsicher. Auch könnten größere Äste abfallen. Betroffen sind neben dem Hainich vor allem die Hainleite rund um den Possen, die Hohe Schrecke und das Eichsfeld.