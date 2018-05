Bürger und Behörde sollen reden statt schreiben

Bürger können Widersprüche gegen amtliche Bescheide künftig mündlich und in Begleitung des Bürgerbeauftragten vorbringen. Im Landkreis Sömmerda und im Kyffhäuserkreis starteten am Montag entsprechende Pilotprojekte. Zunächst geht es um Widersprüche, die gegen kommunale Bescheide eingelegt werden.

Kurt Herzberg Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Bürger, die mit einem amtlichen Bescheid nicht einverstanden sind, wird künftig der Bürgerbeauftragte oder einer seiner Mitarbeiter als Ratgeber und Vermittler zur Seite gestellt - wenn sie es wollen. Thüringens Bürgerbeauftragter Kurt Herzberg sagte, "so hätten sie die Möglichkeit, ihr Anliegen - in aller Regel bei der Kommunalaufsicht in den Landratsämtern - mündlich zur Sprache zu bringen".



Auf diesem Wege sollen Missverständnisse vermieden und im günstigsten Fall einvernehmliche Lösungen gefunden werden, so Herzberg. Klassische Fälle seien Einsprüche gegen Kita- oder Abwassergebühren, gegen Straßenausbaubeiträge oder Hundesteuern. Innenminister Georg Maier (SPD) erhofft sich von dem Projekt, dass Bürger und Behörde auf Augenhöhe kommunizieren können. Das Projekt wird zunächst ein Jahr in den beiden Landkreisen getestet.