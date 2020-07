In Thüringen sind am Sonntag mehrere Bürgermeister gewählt worden. So ist Steffen Voigt neuer ehrenamtlicher Bürgermeister in Großschwabhausen im Weimarer Land. Er war der einzige Kandidat und konnte 96,3 Prozent der Wählerstimmen für sich verbuchen. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 50 Prozent. Voigt folgt auf Florian Guddat, der aus persönlichen Gründen aus dem Amt geschieden war.