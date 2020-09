Kommunalpolitik Mehrere ehrenamtliche Bürgermeister in Thüringen gewählt

In Thüringen sind am Sonntag mehrere Bürgermeister gewählt worden. Die vorläufigen Ergebnisse liegen inzwischen vor.

In Mittelsömmern und Sundhausen im Unstrut-Hainich sind am Sonntag ebenfalls neue ehrenamtliche Bürgermeister gewählt worden. In Mittelsömmern gab es ein Kopf-an Kopf-Rennen: Am Ende hatte Thomas Drengenburg (51,4 Prozent) mit vier Stimmen Vorsprung die Nase vorn; der bisherige Amtsinhaber Lutz Calmus (48,6 Prozent) kam auf 71 Stimmen. Die Wahlbeteiligung bei den rund 180 Stimmberechtigten lag bei 84 Prozent.