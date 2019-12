Thüringen Wachsende Bürokratie bindet Arbeitskräfte

Trotz lautstarker Proteste: Die Bonpflicht im Einzelhandel kommt. Bildrechte: imago images/teamwork

Neben Arbeitszeiten und Reinigungen muss er zweimal am Tag die Temperaturen von Öfen und Kühlzellen aufschreiben, die Daten zwei Jahre lang archivieren. Auch, wenn dann die Torten oder Brötchen schon lange gegessen sind. Und selbstverständlich sind alle Inhaltsstoffe – und sei es nur ein Tropfen Lebensmittelfarbe in der Mandarinentorte- auszuweisen. Jeden Tag verbringt er anderthalb Stunden im Büro statt in der Backstube. Er schätzt, dass sich die Bürokratie verdoppelt hat in seinem Berufsleben.