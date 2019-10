Angeschafft wurde die Solarsonnenblume für die Landesgartenschau in Apolda vor zwei Jahren. Jetzt steht sie vor dem Thüringer Umweltministerium.

Angeschafft wurde die Solarsonnenblume für die Landesgartenschau in Apolda vor zwei Jahren. Jetzt steht sie vor dem Thüringer Umweltministerium. Bildrechte: dpa

Öffentliche Gelder Bund der Steuerzahler kritisiert Verschwendung

Der Bund der Steuerzahler hat in Berlin sein aktuelles Schwarzbuch zur Verschwendung öffentlicher Gelder vorgestellt. Darin sind rund 100 Fälle von Steuerverschwendung aus Bund und Ländern aufgelistet. In dem Bericht sind unter anderem Wirtschaftsflops, Fehlplanungen oder fehlende Kontrollen vermerkt. In Thüringen kritisiert der Bund der Steuerzahler 2019 zwei Fälle von sorglosem Umgang mit Steuergeldern - im Vorjahr waren es vier.