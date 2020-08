In seinem Schreiben an die Thüringer Landesregierung verwies Engelke auch auf die Vorgabe, wonach für eine Aufnahme ein Einvernehmen zwischen dem Land und dem Bund erforderlich sei. Da dieses nicht vorliege, seien die rechtlichen Voraussetzungen für eine Aufnahme der Menschen nicht erfüllt.

Die Thüringer Landesregierung will bis zu 1.000 Flüchtlinge aus überfüllten Lagern in Griechenland aufnehmen. Der Bund ist bisher nur im Rahmen eines eigenen Programms bereit, 243 medizinisch behandlungsbedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Geschwister in Deutschland aufzunehmen. Dabei würden die Länder Berlin und Thüringen wegen ihrer besonders großen Aufnahmebereitschaft besonders berücksichtig, so Engelke in seinem Schreiben an Thüringen.