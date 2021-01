Das Bundesarbeitsgericht wird die NS-Verstrickungen der eigenen Richterschaft erforschen lassen. Dafür sollen nach aktuellem Stand 350.000 Euro eingeplant werden. Das geht aus der Antwort des verantwortlichen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke hervor, die MDR THÜRINGEN vorliegt.

Untersuchung der NS-Vergangenheit "längst überfällig"

Es sei längst überfällig, dass die NS-Vergangenheit des Bundesarbeitsgerichts untersucht werde, erklärte die Thüringer Linke-Bundestagsabgeordnete Martina Renner auf MDR-Anfrage mit. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linke-Fraktion im Bundestag, Jan Korte, zeigte sich erstaunt, dass es erst einen öffentlichen Druck geben müsse, bevor das Bundesgericht überhaupt ein Problembewusstsein entwickele.

Eine MDR-Reportage hatte im Dezember 2020 offengelegt, dass mehr als die Hälfte der frühen Richter am Bundesarbeitsgericht schwer und sehr schwer belastet waren. So hatten einige an NS-Sondergerichten Todesurteile gefällt oder in den besetzten Niederlanden jüdische Unternehmen ausgeplündert. Sie alle werden dennoch in einer sogenannten Ahnengalerie im Bundesarbeitsgericht geehrt. Porträts früherer Richter im Konferenzraum des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

2011 hatte die Bundestagsfraktion schon in einer Großen Anfrage nach der NS-Belastung in den Bundesbehörden gefragt. Damals gab die Bundesregierung an, dass allein am Bundesarbeitsgericht 15 belastete Richter aktiv waren. Kurz zuvor waren die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung zur NS-Vergangenheit des Auswärtigen Amtes veröffentlicht worden. Das Bundesjustizministerium hatte 2012 eine beachtliche Studie in Auftrag gegeben, die 2016 erschien.

Erfurter Richter forschte zu Biografien von Bundesarbeitsrichtern

Das Bundesarbeitsgericht sah bisher keinen Handlungsbedarf, obwohl es immer wieder einzelne Hinweise auf problematische Richter in der frühen Geschichte des Gerichts gab. Auch als das Bundessozialgericht, das "Schwestergericht" des BAG, begann, seine braune Vorgeschichte aufzuarbeiten, passierte im Erfurter Gericht nichts.

Erst der Richter am Landgericht Erfurt Martin Borowsky erforschte in den vergangenen beiden Jahren die 25 mutmaßlich betroffenen Richter umfassend. Er kam zu dem Ergebnis, dass sich 13 von ihnen durch ihr Engagement im NS-Regime für ein Richteramt nach 1945 disqualifiziert hatten. Dennoch stiegen sie unbehelligt zu Richtern an einem Bundesgericht auf. Martin Borowsky forschte intensiv zu den Biografien von Bundesarbeitsrichtern in der NS-Zeit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach der MDR-Reportage hatten Politiker der Linken und der SPD eine schnelle Aufarbeitung gefordert. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) warb beim zuständigen Bundesarbeitsminister für eine breite Unterstützung bei der Einsetzung einer Historikerkommission.

Auch der Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen (ASJ), Harald Baumann-Hasske, hatte nach dem MDR-Film eine "unverzügliche Aufarbeitung" von der Präsidentin der Bundesarbeitsgerichts gefordert. Dem Brief war ein entsprechender Beschluss des ASJ-Bundesvorstandes Mitte Dezember 2020 vorausgegangen.