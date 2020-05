Trotz Corona-Krise Bundesgartenschau in Erfurt eröffnet planmäßig 2021

Die Corona-Pandemie führt aus Veranstaltersicht zu keinen Verzögerungen für den Start Bundesgartenschau (Buga). "Wir machen das nächstes Jahr, und zwar wie geplant", sagte Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) am Freitag. Der Aufsichtsrat habe sich einstimmig zu diesem Schritt entschieden. Damit werde am 23. April 2021 als Beginn für die Blumenschau festgehalten.

Die Geschäftsführerin der Buga GmbH, Kathrin Weiß, betonte allerdings, dass die Pläne zunächst damit verbunden seien, dass es etwa nicht zu einer weiteren größeren Pandemie-Welle komme. Eine Verschiebung hätte einen ganzen Rattenschwanz an finanziellen Konsequenzen nach sich gezogen. Allein, wenn die Schau auf 2022 verschoben worden wäre, hätte dies zu zusätzlichen Kosten in zweistelliger Millionenhöhe geführt.

Nach Angaben der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten ist die Teilsanierung der früheren Klosterkirche soweit fortgeschritten, dass nun der Einbau der Austellung "Paradiesgärten - Gartenparadiese" für die Buga beginnen kann. Die Arbeiten seien voll im Zeitplan, hieß es. An der Süd- und Ostseite der Peterskirche sind die Steinwände laut Stiftung weitgehend restauriert, an der Westfassade stehen noch Arbeiten an der Treppe an. Im Innenraum sei der ehemalige Kirchenraum inzwischen wieder erkennbar, so die Stiftung.