Der Netzbetreiber Transnet BW darf die Gleichstromleitung SuedLink von der Nordsee nach Baden-Württemberg durch Thüringen planen. Wie die Bundesnetzagentur am Freitag mitteilte, hat sie einen entsprechenden Trassenvorschlag von TransnetBW genehmigt. Der Vorschlag betrifft den SuedLink-Verlauf zwischen Gerstungen im Wartburgkreis und Bergrheinfeld in Franken. Das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart hatte mehrere Trassenkorridorvorschläge ausgearbeitet und die Option durch Thüringen als Vorzugsvariante benannt.