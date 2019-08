Thüringens Landesforstanstalt lotet einen möglichen Einsatz der Bundeswehr gegen die Borkenkäferplage aus. Der Vorstand von Thüringenforst habe Kontakt mit dem Landeskommando der Bundeswehr aufgenommen, teilte das Landwirtschaftsministerium in Erfurt mit.

Vom Borkenkäfer befallener Baum im Saale-Orla-Kreis Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Gespräche gebe es, ein offizielles Hilfeersuchen aber noch nicht, sagte ein Bundeswehrsprecher MDR THÜRINGEN. Zwar sei die Bundeswehr bereit, dem Land zu helfen. Der Sprecher schränkte allerdings ein, dass personelle Unterstützung vermutlich nur eingeschränkt möglich sei. Der Hintergrund: Viele der in Thüringen stationierten Soldaten sind derzeit im Auslandseinsatz gebunden. Denkbar sei eine technisch-logistische Unterstützung, zum Beispiel durch Gerätschaften (Sägen, Notstromaggregate etc.) bis hin zu "helfenden Händen". "Grundsätzlich hält die Bundeswehr für solche Unterstützungsleistungen weder Kräfte noch Gerätschaften vor, unterstützt werden kann nur mit dem, was gerade verfügbar ist", sagte der Bundeswehrsprecher.