Sebastian Dette bei einem Reitturnier Bildrechte: Sebastian Dette Die Uniform trägt er mit Stolz, sieht sich als eine Art Botschafter der Truppe. Sogar beim Sport: Der passionierte Reiter trägt auch bei Reitturnieren die Uniform des Oberstleutnants der Luftwaffe. Dette nennt das "Farbe bekennen" für das Militär. Schließlich sei er schon als junger Mann 1977 freiwillig Grundwehrdienstleistender der Bundeswehr geworden - zu einer Zeit, als Wehrdienstverweigerung in der Bundesrepublik "richtig Mode war". Er wolle die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik verteidigen, betont er. Ein Motiv, das ihn bis heute trage.

Ähnlich formuliert es auch Verfassungsschutzchef Kramer. Er ist Kapitänleutnant der Reserve und hält regelmäßig Vorlesungen vor Offiziersanwärtern an der Marineschule in Flensburg-Mürwik. Dabei geht es um Themen wie die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder Wahlsysteme - "also die Grundprinzipien unserer Demokratie", wie er sagt. Erste Erfahrungen sammelte er als junger Mann unter anderem bei einem Austauschprogramm der Nato, das ihn zur US Navy brachte. "Und 2009 war es dann so, dass die Bundeswehr auf mich zukam und fragte, ob ich nicht mal eine Info-Wehrübung mitmachen wollte."

Nach Info-Wehrübung Einstieg im Offiziersrang

Der Chef des Landeskommandos Thüringen, Oberst Norbert Reinelt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Solche Wehrübungen bietet die Bundeswehr seit Jahren für Interessenten an, um ihnen einen Einblick in den Alltag bei der Truppe zu geben - und neue Reservisten zu gewinnen. Nach Lehrgängen und Eignungstests besteht die Chance, zum Reserveoffizier ernannt zu werden. Reservisten - auch "Seiteneinsteiger" - verfügten in der Regel über "zivilberufliche Qualifikationen und Qualitäten", die für die Professionalität der Truppe förderlich seien, heißt es bei der Bundeswehr. Dass sie dabei auch Politiker und hohe Beamte im Blick hat, verhehlt sie nicht. Diese seien, so erklärt es der Chef des Landeskommandos Thüringen, Oberst Norbert Reinelt, in der Gesellschaft "besonders vernetzt" und könnten die Bundeswehr "positiv als Mittler zur Gesellschaft" vertreten. Eine Einflussnahme auf die Politik finde durch die Bundeswehr nicht statt, betont er. "Das ist weder vorgesehen noch möglich."

Petra Heß Bildrechte: MDR/Petra Heß Auch Petra Heß trägt die Uniform gern. Die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete ist Fregattenkapitän der Reserve. "Ich war Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages und wollte wissen, wovon ich rede. Und deshalb habe ich mich entschieden, eine Informationswehrübung zu machen." Dass sie zur Marine kam, sei eher Zufall gewesen. Nicht ohne Stolz berichtet Heß davon, auch richtig zur See gefahren zu sein - unter anderem im Jahr 2007 auf dem Marine-Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main" während des UNIFIL-Einsatzes vor dem Libanon. "Und da habe ich natürlich auch mal vom Kommandanten einen Anpfiff gekriegt, wenn ich was nicht richtig gemacht habe."

Die Einblicke in den Alltag bei der Truppe hätten auch Auswirkungen auf ihre politische Arbeit gehabt, sagt Heß, die von 2002 bis 2009 dem Bundestag angehörte. "Ich habe auch einmal gegen ein Mandat für einen Auslandseinsatz gestimmt, weil ich von dessen Sinnhaftigkeit nicht überzeugt war", sagt sie.