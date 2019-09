Wie eine Sprecherin der Bundeswehr MDR THÜRINGEN sagte, ging der Antrag des Forstamtes Schönbrunn (Landkreis Hildburghausen) am Montag ein. Demnach sollen Bäume an der Landstraße zwischen Waldau und Schönbrunn gesprengt werden. Sie mit herkömmlicher Technik zu fällen, sei schlichtweg zu gefährlich für die Forstleute, so ein Mitarbeiter von Thüringenforst. Denn die schweren Äste drohen dabei auf die Forstleute zu stürzen. Vor allem für Bäume mit vielen trockenen Ästen in ausladenden Kronen reiche die herkömmliche Technik nicht mehr aus.

Ein Bergepanzer der Bundeswehr bahnt sich eine Schneise durch den Wald. Bildrechte: dpa